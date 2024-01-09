Стали известны условия возможного трансфера Дайера в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» всё ещё не решила, стоит ли ей покупать у «Тоттенхэма» центрального защитника Эрика Дайера, который также способен закрыть позицию в опорной зоне. Тем не менее, журналист Плеттенберг рассказал, какими будут условия трансфера, если сделка состоится.

Так как у 29-летнего Дайера летом заканчивается контракт с «Тоттенхэмом», «шпоры» готовы отпустить англичанина за сумму менее 4 миллионов евро. Сам Эрик может подписать контракт с «Баварией» на один год с опцией продления ещё на сезон.

В данный момент руководство «Баварии» выбирает между Дайером, Кевином Дансо из «Ланса» и Норди Мукиэле из «ПСЖ».