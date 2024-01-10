Дрэгушин склоняется к переходу в «Баварию», а не в «Тоттенхэм»

«Бавария» рассчитывает перехватить центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина у «Тоттенхэма».

Как совсем недавно сообщили авторитетные источники, мюнхенский гранд наконец-то отправил официальное предложение по румынскому игроку. По сведениям журналиста Джанлуиджи Лонгари, в «Баварии» настроены оптимистично, несмотря на достигнутую ранее устную договорённость Дрэгушина с «Тоттенхэмом». 21-летний футболист не стал торопиться с принятием решения, чтобы немецкий клуб успел отправить «Дженоа» своё предложение. Как отмечает источник, сейчас центрбек склоняется именно к переезду в Мюнхен.