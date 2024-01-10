«Бавария» или «Тоттенхэм»? Дрэгушин решил, где продолжит карьеру

Центральный защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин определился, в каком клубе хочет продолжить карьеру. Если верить румынскому журналисту Эмануэлю Рошу, 21-летний футболист выбрал вариант с «Тоттенхэмом», несмотря на наличие предложения от мюнхенской «Баварии».

Дрэгушин считает, что в «Тоттенхэме» у него будет больше шансов получать регулярную игровую практику. Раду не хочет сидеть на скамейке запасных, как это было в туринском «Ювентусе». Румын опасается, что не выдержит высокую конкуренцию в «Баварии».

Сумма трансфера Дрэгушина в «Тоттенхэм» составит около 30 миллионов евро. Раду в нынешнем сезоне забил два гола и отдал один ассист в Серии А.