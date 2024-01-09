Названы условия трансфера Дрэгушина в «Баварию»

«Бавария» сделала предложение «Дженоа» по центральному защитнику Раду Дрэгушину.

Мюнхенский клуб намерен опередить конкурентов в борьбе за румына, включая «Тоттенхэм», который до недавних пор считался явным фаворитом в споре за подпись 21-летнего игрока. По заявлениям инсайдера Николо Скиры, «Бавария» предложила «Дженоа» около 30 млн евро с учётом бонусов. Для самого футболиста мюнхенский гранд приготовил контракт, рассчитанный до 2028 года, с зарплатой в 2 млн евро в год.

В числе претендентов на Раду Дрэгушина также фигурировали итальянские «Милан» и «Наполи». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 20 млн евро.