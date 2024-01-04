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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, сколько «Бавария» готова потратить на зимние трансферы слухи

04 Января 2024 • 00:49 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

«Бавария» планирует усилить состав в январское трансферное окно.

Приоритетные цели мюнхенского клуба известны уже давно – опорный полузащитник и центральный защитник. В «Баварии» хотели бы закрыть оба пункта в январе. По сведениям Kicker, в общей сложности гранд Бундеслиги готов потратить от 60 до 80 млн евро на зимние подписания.

Среди целей «Баварии», по слухам, фигурируют Жоау Пальинья («Фулхэм»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Рональд Араухо («Барселона»), Фикайо Томори («Милан»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед») и многие другие.

В настоящий момент коллектив Томаса Тухеля занимает вторую строчку в чемпионате Германии, отставая от «Байера» на четыре очка при одном матче в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария трансферы футбола - зима 2024

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