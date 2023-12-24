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Чемпионат Германии. Бундеслига

Майер: «Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности»

24 Декабря 2023 • 22:31 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Бывший голкипер сборной Германии Зепп Майер поделился мнением о важности для «Баварии» Томаса Мюллера.

34-летний футболист потерял место в основе мюнхенского гранда, однако, несмотря на многочисленные слухи о скором уходе, продлил с клубом контракт до 2025 года.

«Томас Мюллер – это Герд Мюллер современности. Я знаю, что Герд гордился бы, узнав, что Томас снова продлил контракт. Он легенда «Баварии», хороший человек и классный футболист. Его профессионализм и характер делают его уникальным.

Надеюсь, Томас обойдёт меня по количеству матчей за «Баварию». Я желаю ему этого от всего сердца, он очень достойный преемник», – заявил в интервью Sport1 Майер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Герд Мюллер Зепп Майер ещё теги

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