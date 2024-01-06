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Фройнд: «Бавария» находится в процессе заключения одной-двух трансферных сделок»

06 Января 2024 • 20:45 Комментировать
Бавария
...
Хоффенхайм
12.01 22:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд заявил, что вскоре состав команды могут пополнить новые игроки.

Австрийский функционер, занявший должность осенью 2023 года, признался, что в «Баварии» уже давно ведётся активная работа над усилением состава.

«Конечно, мы неоднократно обсуждали данную ситуацию внутри клуба. Иначе мы бы просто ничего не успели.

Одна из главных проблем – то, насколько та или иная цель реализуема. Другие клубы тоже с этим сталкиваются. Сейчас мы находимся в процессе заключения одной или двух сделок», – рассказал в интервью DAZN Фройнд.

Ранее сообщалось, что «Бавария» близка к подписанию защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

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