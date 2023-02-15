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Чемпионат Германии. Бундеслига

Азар думает, что его проблемы начались, когда Менье нанёс ему травму в 2019 году

15 Февраля 2023 • 12:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
1 1.21 X 6.70 2 15.00
Через 10 ч. 6 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар вместе с руководством клуба нашли причину, по которой бельгиец провалился на «Сантьяго Бернабеу» после перехода за 115 миллионов евро из лондонского «Челси» летом 2019 года.

По информации от журналиста Марио Кортеханы, Азар и руководство клуба пришли к выводу, что проблемы бельгийца начались тогда, когда соотечественник Эдена Тома Манье нанёс ему травму в матче между «Реалом» и «ПСЖ» в групповом этапе Лиги чемпионов розыгрыша 2019/20. Напомним, после этого Азар столкнулся с постоянными проблемами со здоровьем.

Всё идёт к тому, что Азар покинет «Реал» в конце сезона за год до истечения своего контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эден Азар Тома Менье
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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