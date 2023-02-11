Касильяс: «Матч «Барселоны» против «Челси» в 2009 году – настоящий позор»

Экс-голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс побеседовал со своим бывшим партнёром по сборной Испании Херардом Пике, который до недавних пор был центральным защитником каталонской «Барселоны». Касильяс присоединился к Пике и остальным участникам его шоу по видеосвязи.

В один момент Херард сказал: «Тот момент, когда Пепе нырнул и заработал пенальти в матче с «Эльче» – настоящий позор для мадридского «Реала».

Касильяс не остался в стороне ответил: «Что ж, тогда каким позором был матч «Барселоны» против «Челси» в 2009 году».

Напомним, в ответном полуфинале Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» в сезоне-2008/09, арбитр матча Том Хеннинг Эвребе не назначил в ворота сине-гранатовых несколько очевидных пенальти.