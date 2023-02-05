Назван самый дорогой игрок без клуба в мировом футболе

Назван самый дорогостоящий игрок мирового футбола, который в данный момент находится без клуба. Им стал бывший 30-летний полузащитник мадридского «Реала», «Малаги» и «Севильи» Иско. Его стоимость, как пишет портал Transfermarkt – 9 млн евро.

На втором месте идёт 26-летний колумбийский центральный защитник Эдди Сегура, который стоит 4 млн евро. Третий – 31-летний хорватский фланговый защитник Шиме Врсалько, его стоимость также равняется 4 млн евро.

Отметим, что на пятой строчке разместился 34-летний россиянин Артём Дзюба, портал также оценивает российского игрока в 4 млн евро.