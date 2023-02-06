Источник: Если Асенсио продлит контракт с «Реалом», то выкуп Диаса маловероятен

Если нападающий «Реала» Марко Асенсио продлит контракт с мадридским клубом, то маловероятно, что «сливочные» выкупят 23-летнего Браима Диаса, в настоящий момент выступающего за итальянский «Милан» на правах аренды. Об этом сообщает Relevo.

Действующее соглашение Асенсио с «Реалом» рассчитано до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Асенсио провёл в составе «сливочных» 26 матчей, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. На счету Диаса четыре забитых мяча и два ассиста в 24 встречах за «Милан».