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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, какую сумму готов предложить «Реал» за Беллингема

14 Февраля 2023 • 20:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
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15.02 23:00

Мадридский «Реал» остаётся фаворитом в борьбе за подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Представители «сливочных» не первый месяц работают над будущим трансфером, который может состояться уже по окончании сезона. Согласно сведениям испанских СМИ, «Реал» готов потратить на покупку Беллингема порядка 130 млн евро, из которых 30 млн – бонусные надбавки, зависящие от успехов игрока и клуба в будущем.

«Боруссия» не горит желанием отпускать 19-летнего хавбека, продолжая попытки продлить с ним контракт. Трансферная стоимость англичанина оценивается порталом Transfermarkt в 110 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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