Мариано хочет остаться в «Реале», но клуб не разделяет его желания

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас хочет остаться в клубе, даже несмотря на то, что практически не получает игровой практики. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Марио Кортехана.

По сведениям источника, руководство «Реала» считает, что у Диаса нет будущего на «Сантьяго Бернабеу». В конце сезона у футболиста заканчивается контракт, а клуб уже решил, что не будет его продлевать.

В нынешней кампании Мариано провёл всего 5 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием. В 2018 году нападающий вернулся в «Реал» из «Лиона», где до этого забил 18 мячей в 37 матчах чемпионата Франции.