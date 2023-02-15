Агент Хвичи подтвердил интерес «Реала»

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны мадридского «Реала».

«Реал» Мадрид заинтересован в Хвиче? Да, это правда, но есть и другие клубы», – цитирует Джугели испанское издание Marca.

Ранее «Наполи» хотел продлить контракт с Кварацхелией, чтобы обезопасить себя от попыток мадридского «Реала» приобрести грузина. В нынешнем сезоне Хвича является одним из ключевых игроков команды Лучано Спаллетти. На счету вингера 9 голов и 9 результативных передач в итальянской Серии А. Это помогает «Наполи» лидировать в чемпионате с отрывом в 15 очков.