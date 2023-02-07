Винисиус никогда не задумывался об уходе из «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор никогда не задумывался о том, чтобы покинуть свою команду. По информации от журналиста Хорхе Пикона, бразилец хотел бы продолжать выступать за «королевский клуб».

Напомним, в нынешнем сезоне Винисиус несколько раз подвергался провокациям со стороны болельщиков соперников, которые порой даже оскорбляли бразильца на расовой почве.

На счету вингера 7 голов и три результативные передачи в этом розыгрыше чемпионата Испании. 22-летний Винисиус перебрался на «Сантьяго Бернабеу» летом 2018 года из бразильского «Фламенго» за сумму в размере 45 миллионов евро.