Анчелотти: «Начо нужно решить, хочет ли он продлить контракт»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о ситуации с контрактом центрального защитника Начо Фернандеса. Напомним, испанец в конце сезона может стать свободным агентом.

«Начо всегда играл хорошо, вне зависимости от обстоятельств. Его ситуация с контрактом? Ему нужно решить, хочет ли он остаться», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи, что Фернандеса уже не устраивает роль запасного в «Реале». Защитник может отправиться в новую команду, где ему гарантируют больше игровой практики.

В нынешнем сезоне Начо провёл 502 минуты в 11 матчах чемпионата Испании, где получил две жёлтые карточки.