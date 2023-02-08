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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо не исключает, что Анчелотти покинет «Реал» в конце сезона

08 Февраля 2023 • 11:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Итальянский журналист Фабрицио Романо не исключает, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти покинет свою должность в конце сезона. Напомним, «королевский клуб» отстаёт от лидирующей «Барселоны» в чемпионской гонке Ла Лиги на 8 очков.

«В данный момент работает Анчелотти ничего не угрожает. До конца сезона совершенно точно никаких решений принято не будет, но затем ничего не исключено», – написал Романо в социальных сетях.

Напомним, Анчелотти вернулся в мадридский «Реал» летом 2021 года, перед этим покинув английский «Эвертон». В прошлом сезоне итальянец стал первым в истории тренером, который выиграл каждый из пяти европейских топ-чемпионатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Фабрицио Романо
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