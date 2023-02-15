«Реал» пока не заинтересован в возвращении Кубо

Мадридский «Реал» пока не намерен возвращать в команду полузащитника Такефуса Кубо, который в данный момент выступает за «Реал Сосьедад». По информации от Relevo, «королевский клуб» не связывался с басками, чтобу обсудить возвращение японца.

По сведениям источника, летом на Кубо будет большой спрос среди топ-клубов, но мадридский «Реал» не входит в число претендентов. «Королевский клуб» лишь перед стартом сезона продал Такефуса на постоянной основе.

В нынешнем сезоне Кубо отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Испании. Такефуса ранее выступал в Испании за «Мальорку», «Вильярреал» и «Хетафе».