В «Реале» пристально следят за успехами Хаби Алонсо во главе леверкузенского «Байера»

В мадридском «Реале» задумываются над тем, чтобы пригласить Хаби Алонсо на роль главного тренера. По информации от Marca, успехи бывшего полузащитника команды у руля леверкузенского «Байера» очень впечатляют руководство «королевского клуба».

Напомним, Алонсо принял «фармацевтов» осенью, когда команда шла в зоне вылета в Бундеслиге. Сейчас команда уже смогла подняться на десятое место в турнирной таблице и отстаёт на 11 очков от зоны Лиги чемпионов.

Алонсо ранее выступал за мадридский «Реал» в качестве футболиста с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в мюнхенскую «Баварию». За свою игровую карьеру Хаби дважды становился победителем Лиги чемпионов.