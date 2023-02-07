«Реал» не собирается увольнять Анчелотти

Мадридский «Реал» не рассматривает вопрос отставки главного тренера Карло Анчелотти в обозримом будущем.

С начала года «сливочные» уступили «Барселоне» Суперкубок Испании, а также отпустили всё ту же «Барселону» в 8-очковый отрыв в турнирной таблице Ла Лиги. По слухам, Анчелотти рискует потерять работу, если потерпит неудачу в предстоящих матчах клубного чемпионата мира, одна эта информация не соответствует действительности, сообщает Marca. Руководство мадридского гранда не сомневается в способностях рулевого и не планирует расставаться с ним до конца сезона.

«Реал» сыграет против «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча состоится 8 февраля.