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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не собирается увольнять Анчелотти

07 Февраля 2023 • 20:07 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Мадридский «Реал» не рассматривает вопрос отставки главного тренера Карло Анчелотти в обозримом будущем.

С начала года «сливочные» уступили «Барселоне» Суперкубок Испании, а также отпустили всё ту же «Барселону» в 8-очковый отрыв в турнирной таблице Ла Лиги. По слухам, Анчелотти рискует потерять работу, если потерпит неудачу в предстоящих матчах клубного чемпионата мира, одна эта информация не соответствует действительности, сообщает Marca. Руководство мадридского гранда не сомневается в способностях рулевого и не планирует расставаться с ним до конца сезона.

«Реал» сыграет против «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча состоится 8 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Февраля 2023 в 20:43
ай карлухе нада памахац ручкай и сказаць спасибки.. берите клопика.. )))
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