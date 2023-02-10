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«Манчестер Юнайтед» хочет сбить цену на Вальверде до 65 миллионов евро

10 Февраля 2023 • 10:25 Комментировать (1)
Лидс
...
Манчестер Юнайтед
11.02 18:00

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщал El Nacional.

По информации источника, руководство английского клуба хочет воспользоваться тем, что после чемпионата мира 24-летний уругваец находится не в самой лучшей форме, и сбить цену на футболиста до 65 миллионов евро. Кроме того, отмечается, на уход Вальверде может повлиять потенциальный переход в стан «сливочных» хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Действующий контракт Вальверде с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уругвая в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 32 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Федерико Вальверде
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Февраля 2023 в 10:29
какой то бред....во-1=х, договор до 27 года!!! еще 4 года!!! зачем тогда нужны контракты эти? захотел пришел, захотел - ушел....
дальше, ну есть спад в игре - только он у всего Реала, а не у одного Вальверде, который показал, что может и должен играть в РМ, очень сильный полузащитник....Нафиг ему менять клуб самому и нафиг клубу отпускать такого сильного игрока, который уже давно адаптировался в команде????
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