«Манчестер Юнайтед» хочет сбить цену на Вальверде до 65 миллионов евро

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщал El Nacional.
По информации источника, руководство английского клуба хочет воспользоваться тем, что после чемпионата мира 24-летний уругваец находится не в самой лучшей форме, и сбить цену на футболиста до 65 миллионов евро. Кроме того, отмечается, на уход Вальверде может повлиять потенциальный переход в стан «сливочных» хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
Действующий контракт Вальверде с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уругвая в 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 32 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
дальше, ну есть спад в игре - только он у всего Реала, а не у одного Вальверде, который показал, что может и должен играть в РМ, очень сильный полузащитник....Нафиг ему менять клуб самому и нафиг клубу отпускать такого сильного игрока, который уже давно адаптировался в команде????
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