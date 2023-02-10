«Манчестер Юнайтед» хочет сбить цену на Вальверде до 65 миллионов евро

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщал El Nacional.

По информации источника, руководство английского клуба хочет воспользоваться тем, что после чемпионата мира 24-летний уругваец находится не в самой лучшей форме, и сбить цену на футболиста до 65 миллионов евро. Кроме того, отмечается, на уход Вальверде может повлиять потенциальный переход в стан «сливочных» хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Действующий контракт Вальверде с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уругвая в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 32 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.