Анчелотти: «До чемпионата мира сезон складывался для «Реала» очень хорошо»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти постарался объяснить неудачи команды во второй половине сезона. Напомним, в данный момент «королевский клуб» отстаёт от «Барселоны» в чемпионской гонке Ла Лиги на 8 очков.

«До чемпионата мира сезон складывался для «Реала» очень хорошо. Затем у нас случились сложности в январе, но мы понимали, что столкнёмся с подобным. Сейчас мы становимся лучше», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Завтра «Реалу» предстоит сыграть в финале клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем». В полуфинале турнира «королевский клуб» со счётом 4:1 разгромил «Аль-Ахли».