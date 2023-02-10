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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «До чемпионата мира сезон складывался для «Реала» очень хорошо»

10 Февраля 2023 • 15:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти постарался объяснить неудачи команды во второй половине сезона. Напомним, в данный момент «королевский клуб» отстаёт от «Барселоны» в чемпионской гонке Ла Лиги на 8 очков.

«До чемпионата мира сезон складывался для «Реала» очень хорошо. Затем у нас случились сложности в январе, но мы понимали, что столкнёмся с подобным. Сейчас мы становимся лучше», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Завтра «Реалу» предстоит сыграть в финале клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем». В полуфинале турнира «королевский клуб» со счётом 4:1 разгромил «Аль-Ахли».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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