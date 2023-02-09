Анчелотти: «Карвахаль должен вернуться к финалу клубного чемпионата мира»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему правый защитник Дани Карвахаль не сыграл в полуфинале клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли». Напомним, «королевский клуб» разгромил соперников из Египта со счётом 4:1 и вышел в финал, где сыграет с «Аль-Хилялем».

«У Карвахаля был ушиб, поэтому он не смог принять участие в полуфинале. Мы ожидаем, что он сыграет в финале в четверг», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, финал с «Аль-Хилялем» пропустит основной голкипер испанской команды Тибо Куртуа. Под вопросом находится участие центрального защитника Эдера Милитао и нападающего Карима Бензема.