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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: Я был близок к переходу в «Барселону»

14 Февраля 2023 • 18:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
1 1.20 X 6.70 2 14.00
15.02 23:00

Нападающий «Реала» Родриго признался, что мог оказаться в «Барселоне».

Goal опубликовал слова Родриго, который рассказал, что перед предложением от мадридского клуба у него уже был согласован контракт с «Барселоной». Не ожидал, что «Реал» тоже позовет, было страшно принимать решение, но позже понял, это был один из самых лучших моментов в жизни, добавил бразилец.

Напомним, 22-летний Родриго защищает цвета «сливочных» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету десять забитых мячей и шесть ассистов в 32 матчах во всех турнирах.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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