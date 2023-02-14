Родриго: Я был близок к переходу в «Барселону»

Нападающий «Реала» Родриго признался, что мог оказаться в «Барселоне».

Goal опубликовал слова Родриго, который рассказал, что перед предложением от мадридского клуба у него уже был согласован контракт с «Барселоной». Не ожидал, что «Реал» тоже позовет, было страшно принимать решение, но позже понял, это был один из самых лучших моментов в жизни, добавил бразилец.

Напомним, 22-летний Родриго защищает цвета «сливочных» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету десять забитых мячей и шесть ассистов в 32 матчах во всех турнирах.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.