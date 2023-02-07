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Романо: «Реал» имел огромные шансы на подписание Канселу»

07 Февраля 2023 • 21:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
11.02 18:00

Известный инсайдер Фабрицио Романо вновь высказался на тему несостоявшегося перехода Жоау Канселу в мадридский «Реал».

Португальский латераль перебрался в мюнхенскую «Баварию» из «Манчестер Сити» на правах аренды, но, как уже сообщалось ранее, мог оказаться в «Реале». Как отмечает Романо, шансы «сливочных» на успешное оформление сделки по Канселу были крайне велики, и добиться этого не составило бы для мадридцев никакого труда. Клуб объяснил свой отказ полной удовлетворённостью имеющимся подбором игроков.

«Бавария» сможет выкупить Жоау Канселу у «Манчестер Сити» за 70 млн евро, если пожелает сохранить игрока в своих рядах после завершения сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу Трансферы футбола - зима 2023
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