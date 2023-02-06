Анчелотти: «Соперники и их фанаты часто провоцируют Винисиуса»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал провокации в адрес полузащитника Винисиуса Жуниора. Напомним, во вчерашнем матче чемпионата Испании, футболист «Мальорки» Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба.

«Соперники и их фанаты часто провоцируют Винисиуса, мы наглядно увидели это в матче с «Мальоркой». Не думаю, что вина лежит на Винисиусе», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Винисиус в нынешнем сезоне уже несколько раз попадал в скандал и подвергался критике со стороны соперников и телевизионных экспертов. На счету бразильца 7 голов и 3 результативные передачи в этом розыгрыше Ла Лиги.