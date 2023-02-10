Альба: «Чемпионская гонка Ла Лиги в руках «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба поделился ожиданиями от чемпионской гонка в Ла Лиге. Напомним, за 18 туров до конца «сине-гранатовые» опережают своих ближайших преследователей в лице мадридского «Реала» на 8 очков.

«Чемпионская гонка Ла Лиги в руках «Барселоны», но «Реал» до последнего будет оказывать на нас давление, поэтому будет сложно. Отрыв является весьма солидным, но нам нельзя расслабляться», – цитирует Альбу издание Marca.

В нынешнем сезоне Альба отметился одним голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Контракт защитника с «Барселоной» заканчивается летом 2024 года.