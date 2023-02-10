Шерки: «Все знают, что я мечтаю выступать за «Реал» Мадрид»

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки признался, что мечтает выступать за мадридский «Реал». Недавно появились слухи, согласно которым Зинедин Зидан может пригласить 19-летнего хавбека в «королевский клуб», если вернётся на тренерское кресло «Сантьяго Бернабеу».

«Все знают, что я мечтаю выступать за «Реал» Мадрид. Это величайший клуб на планете. Я просыпаюсь каждый день и делаю всё для того, чтобы однажды моя мечта осуществилась», – цитирует Шерки испанское издание Marca,

Зимой 19-летнего Шерки пытался приобрести лидер чемпионата Франции «ПСЖ», но «Лион» отказался продавать футболиста. На счету Райана два гола и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше Лиги 1.