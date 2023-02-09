Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта назвал своего самого сложного соперника в карьере. Испанец считает таковым своего бывшего одноклубника Эдена Азара. Сесар перебрался на «Стэмфорд Бридж» в тот же год, что и бельгиец и провёл с вингером 6 лет в команде.

«Мой самый сложный соперник в карьере? Меня смогли впечатлить многие игроки других клубов, но я назову Эдена Азара. Игра против него на тренировках всегда заставляла меня ощущать вкус Английской премьер-лиги», – цитирует Аспиликуэту The Athletic.

Напомним, с 2019 года Азар выступает за мадридский «Реал» и до сих пор является самым дорогим игроком в истории «королевского клуба». За всё время Эден отметился за «сливочных» 7 голами и 11 ассистами в 73 матчах во всех турнирах.