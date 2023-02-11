«Реал» начал переговоры с Себальосом по новому контракту

Мадридский «Реал» начал обсуждать с полузащитником Дани Себальосом условия нового контракта. Об этом в социальных сетях сообщил журналист из Италии Николо Скира. Напомним, действующий контракт Себальоса с «королевским клубом» истекает по окончанию нынешнего сезона.

В последнее время Себальосу удалось произвести впечатление на руководство «Реала» и провести несколько матчей подряд в стартовом составе. Раньше «сливочные» склонялись к тому, чтобы отпустить игрока в конце сезона на правах свободного агента. Теперь же настроения в клубе поменялись.

Себальос отметился одной результативной передачей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.