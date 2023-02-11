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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» начал переговоры с Себальосом по новому контракту

11 Февраля 2023 • 11:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Мадридский «Реал» начал обсуждать с полузащитником Дани Себальосом условия нового контракта. Об этом в социальных сетях сообщил журналист из Италии Николо Скира. Напомним, действующий контракт Себальоса с «королевским клубом» истекает по окончанию нынешнего сезона.

В последнее время Себальосу удалось произвести впечатление на руководство «Реала» и провести несколько матчей подряд в стартовом составе. Раньше «сливочные» склонялись к тому, чтобы отпустить игрока в конце сезона на правах свободного агента. Теперь же настроения в клубе поменялись.

Себальос отметился одной результативной передачей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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