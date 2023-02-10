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Эдегор: «Возможно, будь я испанцем, мне бы дали больше шансов в «Реале»

10 Февраля 2023 • 11:00 Комментировать
Арсенал
...
Брентфорд
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11.02 18:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор постарался объяснить, почему у него не получилось заиграть в «королевском клубе». Напомним, норвежец числился на «Сантьяго Бернабеу» с 2015 по 2021 год, после чего на постоянной основе перебрался в лондонский «Арсенал».

«Возможно, будь я испанцем, мне бы дали больше шансов в «Реале», – цитирует норвежца издание Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне Эдегор является одним из ключевых игроков «Арсенала» и помогает команде Микеля Артеты уверенно лидировать в турнирной таблице Английской премьер-лиги. На счету 24-летнего норвежца 8 голов и 5 ассистов в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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