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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известно условие, при котором «Арсенал» может прекратить погоню за Кайседо

09 Февраля 2023 • 18:37 Комментировать
Арсенал
...
Брентфорд
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11.02 18:00

Известный журналист Руди Галетти назвал условие, при котором лондонский «Арсенал» может оставить попытки заполучить в свои ряды талантливого эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо, игрок принадлежит «Брайтону».

Так, «Арсенал» не будет заинтересован в переходе эквадорца грядущим летом, если в аренде в «Кристал Пэлас» под руководством Патрика Виейра себя хорошо проявит принадлежащий «канонирам» Альберт-Мбойо Локонга. Бельгиец играет с Кайседо на аналогичной позиции.

Напомним, что Локонга стал игроком «Кристал Пэлас» под конец января, у него в текущем сезоне было мало игровой практики в составе лидера АПЛ – всего лишь 15 матчей во всех турнирах и без результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брайтон Альберт-Мбойо Локонга Мойсес Кайседо
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АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
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