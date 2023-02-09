Известно условие, при котором «Арсенал» может прекратить погоню за Кайседо

Известный журналист Руди Галетти назвал условие, при котором лондонский «Арсенал» может оставить попытки заполучить в свои ряды талантливого эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо, игрок принадлежит «Брайтону».

Так, «Арсенал» не будет заинтересован в переходе эквадорца грядущим летом, если в аренде в «Кристал Пэлас» под руководством Патрика Виейра себя хорошо проявит принадлежащий «канонирам» Альберт-Мбойо Локонга. Бельгиец играет с Кайседо на аналогичной позиции.

Напомним, что Локонга стал игроком «Кристал Пэлас» под конец января, у него в текущем сезоне было мало игровой практики в составе лидера АПЛ – всего лишь 15 матчей во всех турнирах и без результативных действий.