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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Думаю, Райс летом будет стоить 100-120 миллионов евро»

06 Февраля 2023 • 10:52 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, за какую цену «Вест Хэм» летом будет готов отпустить своего капитана Деклана Райса. По информации от источника, англичанин будет стоить в районе 100-120 миллионов евро.

Напомним, на полузащитника «молотобойцев» будут претендовать минимум три топ-клуба из Английской премьер-лиги – «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Ранее ходили слухи, что Райс предпочитает перейти в «Арсенал», который сейчас занимает первое место в турнирной таблице.

Райс в нынешнем сезоне отметился голом и двумя результативными передачами за «Милан». У 24-летнего англичанина в конце следующего сезона заканчивается контракт с «Вест Хэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс Трансферы футбола - зима 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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