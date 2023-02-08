В «Арсенале» назвали лучшего игрока января

Украинского универсала «Арсенала» Александра Зинченко признали лучшим игроком «канониров» в прошедшем январе. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба, победителя определяли болельщики.

Так, бывший игрок «Уфы» набрал 48% голосов, на втором месте – форвард Эдди Нкетия, а третий – капитан клуба, полузащитник Мартин Эдегор. Отметим, что Зинченко получил эту награду впервые.

Украинец стал негласным лидером «Арсенала» в раздевалке, а его точный голевой пас привёл к победному голу в ворота «Манчестер Юнайтед» 22 января, тот матч завершился со счётом 3:2.

Напомним, Зинченко усилил «Арсенал» прошлым летом, ранее вместе с Микелем Артетой он работал в «Манчестер Сити».