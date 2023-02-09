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«Арсенал» рассматривал вариант с трансфером Эдсона Альвареса в январе

09 Февраля 2023 • 15:22 Комментировать
Арсенал
...
Брентфорд
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11.02 18:00

Лондонский «Арсенал» в январе мог приобрести центрального полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса. По информации от журналиста Бена Джейкобса, аргентинский хавбек находился в шорт-листе команды Микеля Артеты.

В конечном итоге Альварес так и не покинул амстердамский клуб и остался минимум до конца сезона. «Арсенал», в свою очередь, усилился полузащитником «Челси» Жоржиньо, который обошёлся клубу в 12 миллионов евро.

Напомним, Альварес летом мог оказаться в «Челси», но «Аякс» запросил за игрока слишком большую сумму. По информации от источника, мексиканец также был интересен «Ньюкаслу» и «Ливерпулю».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Эдсон Альварес
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АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
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