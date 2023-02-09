«Я дома»: Эдегор признался в любви к «Арсеналу»

Лидер и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор признался в любви своему клубу.

«Как я покинул Норвегию, все клубы, где я выступал, казались мне чем-то временным. У меня не было чувства стабильности, а это очень важно. И всякий раз, когда я выхожу на поле стадиона «Эмирейтс», я хочу насладиться этим моментом и прочувствовать эту атмосферу полностью. Это был чертовски длинный и долгий путь, но сейчас я живу своей мечтой. Я дома. И лучшее ещё впереди», - написал капитан «канониров» в колонке на The Players' Tribune.

Напомним, что Эдегор стал капитаном «Арсенала» перед текущим сезоном. На данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, а у 24-летнего норвежца набралось восемь забитых голов и шесть ассистов в 19 матчах в рамках лиги.