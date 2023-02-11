Рулевой «Брентфорда» Франк назвал особенного игрока «Арсенала»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк назвал игрока «Арсенала», которого бы он особенно отметил в этом сезоне.

«Возможно, ключом к сегодняшнему лидерству «Арсенала» был Вильям Салиба – он вернулся эти летом из аренды. Полагаю, он был тем самым недостающим звеном в команде в прошлом сезоне», - сказал Франк на предматчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне Салиба – один из основных защитников «канониров», притом игроку всего 21 год. На его счету во всех турнирах в рамках сезона набралось уже 24 матча, в которых он дважды забивал и один раз отдал ассист. Также игрок съездил на чемпионат мира в Катар и стал серебряным призёром мундиаля.