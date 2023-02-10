Бывший хавбек «Арсенала» назвал условия для чемпионства «канониров»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб полагает, что «канониры» смогут стать чемпионами Англии по итогам текущего сезона, но при двух условиях – если лондонскому клубу удастся избежать травм лидеров или других непредвиденных событий.

«АПЛ – очень непредсказуема и ты можешь потерять очки в любой момент – хоть в матче против последнего места. Артета создал хороший коллектив с большим заделом на будущее и они готовы показывать результативный футбол. Если у них не будет травм лидеров или другие непредвиденные события не станут на их пути, то «канониры» станут чемпионами», - цитирует Глеба «РИА Новости Спорт».

Завтра «Арсеналу» предстоит сыграть дома важнейший матч против «Брентфорда», так как в прошлом туре «пушкари» неожиданно для всех проиграли «Эвертону» из зоны вылета.