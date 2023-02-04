Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» потерпел пятое поражение в сезоне во всех турнирах

04 Февраля 2023 • 17:30 Комментировать (3)
Арсенал
...
Брентфорд
11.02 18:00

Позорное поражение «Арсенала» на «Гудисон Парке» стало вторым поражением «канониров» в АПЛ в текущем сезоне и пятым во всех турнирах. Напомним, что ранее в этом сезоне в Английской премьер-лиге подопечные Микеля Артеты проиграли лишь одному клубу – «Манчестер Юнайтед» - 1:3. Это произошло на выезде 4 сентября 2022 года.

Помимо двух поражений в АПЛ, у «Арсенала» есть по одному поражению в каждом из других турниров. В Лиге Европы в рамках группового этапа «канониры» проиграли на выезде ПСВ (0:1), в Кубке лиги – «Брайтону» дома – 1:3, а в Кубке Англии не так давно – «Манчестер Сити» в гостях – 0:1.

После поражения от «Эвертона» «Арсенал» всё равно остался на первом месте в чемпионате Англии, отрыв от «Манчестер Сити» - пять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
04 Февраля 2023 в 19:05
Хороший апперкот от ирисок. Нокдаун или нокаут?..
Zed2891
04 Февраля 2023 в 17:42
Конец истории был, когда не сделали никаких выводов из своих действий в трансферное окно. Артета уже денег вбухал, мама не горюй, а усиления на скамейку не купил. Это ещё еврокубки не начались, какая у вас надежда была, резвый старт, а потом как всегда по весне, типичный арсенал.
LMI
04 Февраля 2023 в 17:38
Вот и все. Конец истории
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эвертон Эвертон
Арсенал Арсенал
1
0
6.80 4.60 1.48
Видео
77 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Лестер
2
3
2.09 3.40 3.70
Видео
77 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль Ливерпуль
3
0
4.30 3.95 1.81
Видео
77 мин
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
0
0
1.44 4.80 7.20
Видео
77 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
0
1.59 4.40 5.40
Видео
77 мин
Брентфорд Брентфорд
Саутгемптон Саутгемптон
2
0
1.93 3.70 4.00
Видео
04.02.23 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
1.75 3.85 4.80
Видео
05.02.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лидс Лидс
2.65 3.55 2.65
Видео
05.02.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.80 4.30 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
19:09 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» тоже будет бороться за Осимхена слухи
18:27 · Англия. Премьер-лига
​Журналист Морган – об «Арсенале»: «Нам нами издевалась одна из худших команд АПЛ»
18:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - первая команда АПЛ по пропущенным голам в первые пять минут матча
18:26 · Англия. Премьер-лига
Салах проводит 200-й матч за «Ливерпуль» в рамках АПЛ
18:19 · Англия. Премьер-лига
Зинченко спровоцировал потасовку на поле
18:16 · Англия. Премьер-лига
Дайч прокомментировал победу «Эвертона» над лидером АПЛ
18:03 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал поражение от «Эвертона» и поддержал своих игроков
17:59 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Эвертона» Тарковски прокомментировал победу над «Арсеналом»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Артета проиграл все три выездных матча против «Эвертона» в карьере 1
17:39 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» выбрался из зоны вылета
17:38 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» в дебютном матче Дайча одержал первую победу в АПЛ с октября
17:32 · Англия. Премьер-лига
​Пулишич может перейти в турецкий клуб
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерпел пятое поражение в сезоне во всех турнирах 3
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем