«Арсенал» потерпел пятое поражение в сезоне во всех турнирах

Позорное поражение «Арсенала» на «Гудисон Парке» стало вторым поражением «канониров» в АПЛ в текущем сезоне и пятым во всех турнирах. Напомним, что ранее в этом сезоне в Английской премьер-лиге подопечные Микеля Артеты проиграли лишь одному клубу – «Манчестер Юнайтед» - 1:3. Это произошло на выезде 4 сентября 2022 года.

Помимо двух поражений в АПЛ, у «Арсенала» есть по одному поражению в каждом из других турниров. В Лиге Европы в рамках группового этапа «канониры» проиграли на выезде ПСВ (0:1), в Кубке лиги – «Брайтону» дома – 1:3, а в Кубке Англии не так давно – «Манчестер Сити» в гостях – 0:1.

После поражения от «Эвертона» «Арсенал» всё равно остался на первом месте в чемпионате Англии, отрыв от «Манчестер Сити» - пять очков.