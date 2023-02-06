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«Арсенал» лидирует в гонке за Милинковичем-Савичем

06 Февраля 2023 • 16:27 Комментировать
Арсенал
...
Брентфорд
11.02 18:00

Лондонский «Арсенал» пока лидирует в гонке за полузащитником римского «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем. По информации от Il Corriere dello Sport, сам игрок тоже заинтересован в переходе, так как «канониры» уже проделали большую работу для его трансфера.

Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2024 года, поэтому летом римляне вполне могут отпустить футболиста по скидке. Ранее в полузащитнике также был заинтересован туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич отметился 4 голами и 8 результативными передачами в чемпионате Италии. В конце февраля футболисту сборной Сербии исполнится 28 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Арсенал Лондон Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
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