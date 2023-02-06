Тони в следующем сезоне может оказаться в «Челси»

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони находится в шорт-листе «Челси» на позицию форварда. По информации от инсайдера Саймона Филлипса, 26-летний англичанин очень нравится новому скаутскому отделу «пенсионеров».

Следующим летом «Челси» хочет усилить центр нападения, ведь клуб планирует избавиться от Пьера-Эмерика Обамеянга. В случае ухода габонца в конце сезона, у команды не будет ни одного чистого форварда.

В нынешнем сезоне Тони отметился 13 голами и 3 результативными передачами в 19 матчах Английской премьер-лиги. Футболист проводит свой второй полноценный сезон в высшем дивизионе.