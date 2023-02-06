Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тони в следующем сезоне может оказаться в «Челси»

06 Февраля 2023 • 13:22 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
11.02 15:30

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони находится в шорт-листе «Челси» на позицию форварда. По информации от инсайдера Саймона Филлипса, 26-летний англичанин очень нравится новому скаутскому отделу «пенсионеров».

Следующим летом «Челси» хочет усилить центр нападения, ведь клуб планирует избавиться от Пьера-Эмерика Обамеянга. В случае ухода габонца в конце сезона, у команды не будет ни одного чистого форварда.

В нынешнем сезоне Тони отметился 13 голами и 3 результативными передачами в 19 матчах Английской премьер-лиги. Футболист проводит свой второй полноценный сезон в высшем дивизионе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд айвен тони трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
14:18 · Англия. Премьер-лига
Канселу изначально хотел перейти в «Реал»
13:22 · Англия. Премьер-лига
Тони в следующем сезоне может оказаться в «Челси»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между Маунтом и «Челси» о новом контракте продолжаются
13:03 · Англия. Премьер-лига
Озбилиз – о Захаряне в «Челси»: «Дай Бог, чтобы получилось»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» понимает, что ему будет сложно бороться за Беллингема с клубами из АПЛ
11:18 · Англия. Премьер-лига
Два топ-игрока решили уйти из «Челси» 1
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не договорился с Маунтом и свернул переговоры 1
10:52 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Думаю, Райс летом будет стоить 100-120 миллионов евро»
10:41 · Англия. Премьер-лига
Нападающий Фофана останется в «Челси» до конца сезона
09:21 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» продаст 6 игроков ради подписания Кейна и Райса 2
08:45 · Англия. Премьер-лига
Три суперклуба нацелились на Канте
08:07 · Англия. Премьер-лига
Мерсон высказался о неудачной игре украинца Мудрика за «Челси»
07:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 100 млн евро на новый громкий трансфер
06:36 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Прежде чем увольнять Клоппа, я бы убрал всех остальных из «Ливерпуля»
06:30 · Англия. Премьер-лига
Конте по телефону поздравил Кейна с рекордом
Все новости
Рекомендуем