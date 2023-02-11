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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» и вернул в АПЛ интригу

11 Февраля 2023 • 20:04 Комментировать (8)
Арсенал
1:1
Брентфорд
окончен

В 23-м туре Премьер-лиги лидирующий «Арсенал» принимал дома «Брентфорд», который в последних матчах выглядит даже стабильнее «канониров». Генри Рико в самом дебюте минимально промахнулся, смутившись от выхода наперерез голкипера. Айвен Тони завершил еще одну атаку гостей ударом в перекладину. Его очередной удар уже был в створ, но голкипер не без труда парировал.

Сразу после перерыва «Арсенал» наконец-то создал реальную остроту, Букайо Сака атаковал в ближний угол, и вратарь выручил. Сака снова был на острие, его прострел с угла штрафной стал голевым, Леандро Троссар здорово завершил. Гости быстро отыгрались, в сумбуре у ворот Тони оказался самым расторопным и сравнял счет. «Арсенал» снова потерял очки и не смог оторваться от «Манчестер Сити» на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брентфорд
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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slain
11 Февраля 2023 в 21:36
Печально конечно если пушкари совсем посыпятся, хотелось другого чемпиона в лиге для разнообразия. С другой стороны предсказуемо, запаса прочности у команды было мало.
LMI
11 Февраля 2023 в 20:09
Все - теперь ОФИЦИАЛЬНО - Арсенал сломался и более не претендент
NOBODY
11 Февраля 2023 в 20:14
ну погоди еще, сколько там - 6 очков от 2 места? ну есть шансы, только надо играть, и возможно сосредоточиться чисто на лиге (я правда не в курсе играет ли Арсенал еще в кубках там всяких или еще где).....
LMI
11 Февраля 2023 в 20:17
Шансов с самого начала и не было вовсе. Я про то не раз говорил. Просто все ждали того момента когда совершенно объективно команда сломается. Ну не могут 11 человек победить в АПЛ. НЕ МОГУТ !!!!!!
И вот этот момент наступил.
В среду 15 поражение от МС, надеюсь не крупное.
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец
NOBODY
11 Февраля 2023 в 20:28
может еще и выиграют у сити )))
LMI
11 Февраля 2023 в 20:35
НИКОГДА
Поражение от МС в эпоху Пепа - это уже традиция. Нет оснований ее менять. Тем более что сегодня были вареными, как и с Эвертоном, так в среду попросту мертвыми будут.
Да хрен с ними, бог мой.
Последней командой, которая была действительно чего-то достойна, так это Арсенал образца конца 90-х начала 00-х. А все это - детский сад
snk6565
11 Февраля 2023 в 20:08
Что и требовалось доказать...надолго этих бегунков не хватит
Leonardis
11 Февраля 2023 в 20:06
Арсенал не меняется...
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