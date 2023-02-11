«Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» и вернул в АПЛ интригу

В 23-м туре Премьер-лиги лидирующий «Арсенал» принимал дома «Брентфорд», который в последних матчах выглядит даже стабильнее «канониров». Генри Рико в самом дебюте минимально промахнулся, смутившись от выхода наперерез голкипера. Айвен Тони завершил еще одну атаку гостей ударом в перекладину. Его очередной удар уже был в створ, но голкипер не без труда парировал.
Сразу после перерыва «Арсенал» наконец-то создал реальную остроту, Букайо Сака атаковал в ближний угол, и вратарь выручил. Сака снова был на острие, его прострел с угла штрафной стал голевым, Леандро Троссар здорово завершил. Гости быстро отыгрались, в сумбуре у ворот Тони оказался самым расторопным и сравнял счет. «Арсенал» снова потерял очки и не смог оторваться от «Манчестер Сити» на восемь баллов.
|(1:0) Троссар Леандро66'
|74'Тони Айвен (1:1)
И вот этот момент наступил.
В среду 15 поражение от МС, надеюсь не крупное.
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец
Поражение от МС в эпоху Пепа - это уже традиция. Нет оснований ее менять. Тем более что сегодня были вареными, как и с Эвертоном, так в среду попросту мертвыми будут.
Да хрен с ними, бог мой.
Последней командой, которая была действительно чего-то достойна, так это Арсенал образца конца 90-х начала 00-х. А все это - детский сад
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