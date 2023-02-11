«Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» и вернул в АПЛ интригу

В 23-м туре Премьер-лиги лидирующий «Арсенал» принимал дома «Брентфорд», который в последних матчах выглядит даже стабильнее «канониров». Генри Рико в самом дебюте минимально промахнулся, смутившись от выхода наперерез голкипера. Айвен Тони завершил еще одну атаку гостей ударом в перекладину. Его очередной удар уже был в створ, но голкипер не без труда парировал.

Сразу после перерыва «Арсенал» наконец-то создал реальную остроту, Букайо Сака атаковал в ближний угол, и вратарь выручил. Сака снова был на острие, его прострел с угла штрафной стал голевым, Леандро Троссар здорово завершил. Гости быстро отыгрались, в сумбуре у ворот Тони оказался самым расторопным и сравнял счет. «Арсенал» снова потерял очки и не смог оторваться от «Манчестер Сити» на восемь баллов.