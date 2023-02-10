Артета: «Жезус близок к возвращению на поле»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета анонсировал скорое возвращение на поле нападающего Габриэля Жезуса. Напомним, бразилец получил травму на чемпионате мира, после чего выбыл из строя на несколько месяцев.

«Габриэль Жезус близок к возвращению. То же самое могу сказать про Эмила Смита-Роу и Риса Нельсона. Все эти игроки постепенно возвращаются к активности», – заявил Артета на пресс-конференции в преддверии очередного тура Английской премьер-лиги.

Жезус перебрался в «Арсенал» перед стартом нынешнего сезона из «Манчестер Сити» за 52,20 миллионов евро. 25-летний бразилец отметился 5 голами и 6 ассистами в 14 турах этого розыгрыша чемпионата Англии.