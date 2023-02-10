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Артета: «Жезус близок к возвращению на поле»

10 Февраля 2023 • 16:30 Комментировать (1)
Арсенал
...
Брентфорд
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Через 23 ч. 41 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета анонсировал скорое возвращение на поле нападающего Габриэля Жезуса. Напомним, бразилец получил травму на чемпионате мира, после чего выбыл из строя на несколько месяцев.

«Габриэль Жезус близок к возвращению. То же самое могу сказать про Эмила Смита-Роу и Риса Нельсона. Все эти игроки постепенно возвращаются к активности», – заявил Артета на пресс-конференции в преддверии очередного тура Английской премьер-лиги.

Жезус перебрался в «Арсенал» перед стартом нынешнего сезона из «Манчестер Сити» за 52,20 миллионов евро. 25-летний бразилец отметился 5 голами и 6 ассистами в 14 турах этого розыгрыша чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус Эмил Смит-Роу Рис Нельсон
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АРСЕНАЛ БРЕНТФОРД
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Комментарии (1)
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LMI
10 Февраля 2023 в 16:50
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