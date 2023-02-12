​В Англии объяснили грубую ошибку ВАР на матче «Арсенал» - «Брентфорд»

В субботу «Арсенал» не смог обыграть «Брентфорд» на своём поле – матч завершился вничью со счётом 1:1. У «канониров» остались претензии к судейству, и они оказались обоснованными. Ли Мэйсон, который выполнял функции ВАР, забыл провести офсайдные линии, когда оценивал атаку «Брентфорда», разбитую на отдельные эпизоды. ВАР не увидел очевидной ошибки главного судьи в ситуации с возможным фолом, однако не проверил один из эпизодов на предмет офсайда.

Обо всём этом Mail on Sunday рассказал представитель PGMOL Крис Фой, который в субботу находился в матч-центре ВАР.

«Это правда, что ВАР не провёл полную оценку линий. Это человеческая ошибка. Если бы линии были нарисованы, гол «Брентфорда» не был бы засчитан», - сказал Фой.