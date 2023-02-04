Артета проиграл все три выездных матча против «Эвертона» в карьере

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета проиграл все три выездных матча против «Эвертона» в своей тренерской карьере, фактом делится Opta.

Помимо этого, Артета стал первым главным тренером в истории «канониров», который проиграл три гостевых матча «Эвертону» в Премьер-лиге подряд.

Напомним, что в общей сумме на «Гудисон Парке» «Арсенал» не может выиграть с октября 2017 года.

После сегодняшнего поражения от «Эвертона» (0:1) «Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав за 20 туров 50 очков. Отрыв от «Манчестер Сити» - пять баллов.

«Эвертону» победа позволила выбраться из зоны вылета.