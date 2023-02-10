Франк: «Чтобы победить «Арсенал», мы должны показать лучшую игру в АПЛ, которую когда-либо показывали»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился ожиданиями от завтрашнего гостевого матча против лидера АПЛ – лондонского «Арсенала». Игра пройдёт в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум» в 18:00 по московскому времени.

«Артета принимал отличную работу в клубе в течении трёх лет, принимал сложные решения и оттачивал стиль игры. Дополнительное преимущество «Арсенала» - они чувствуют запах победы, чувствуют, что могут на самом деле стать чемпионами. Вы можете видеть, что на поле они выглядят быстрее, в дуэлях – сильнее, стремятся победить, и это ещё больше затрудняет нашу завтрашнюю победу над ними. Чтобы получить три очка завтра, нам понадобится лучшая игра, которую мы когда-либо показывали в АПЛ», - сказал Франк на предматчевой пресс-конференции.