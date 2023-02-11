Сака близок к тому, чтобы продлить контракт с «Арсеналом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака близок к тому, чтобы продлить свой контракт с командой Микеля Артеты. По информации от журналиста Николо Скиры, англичанин находится в шаге от того, чтобы поставить свою подпись под новым соглашением, которое будет рассчитано до 2027 года.

Напомним, нынешний контракт Саки с «Арсеналом» подходит к концу по окончанию следующего сезона. Недавно «канониры» уже продлили соглашение с нападающим Габриэлом Мартинелли. Помимо Букайо, команда Микеля Артета также намерена поскорее заключить новый контракт с центральным защитником Вильямом Салиба.

В нынешнем сезоне на счету Саки 7 голов и 7 результативных передач в Английской премьер-лиге.