Томас Франк: «Один из лучших наших матчей»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Арсенал» вновь потерял очки, на сей раз не сумев удержать победный счет в игре против «Брентфорда». Игру прокомментировал наставник «Брентфорда» Томас Франк, который считает, что его команда провела один из лучших матчей в нынешнем сезоне.

- «Уау» - вот что я сказал ребятам сразу после матча. Это был один из лучших матчей в сезоне, хотя праздновать одно очко, конечно, может показаться странным. Но наша смелость и хладнокровие в матче против такого клуба, как «Арсенал» - оно того стоит, - цитирует слова Франка BBC Sport.