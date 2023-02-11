Артета: «Очень сложная игра»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Арсенал» вновь потерял очки, на сей раз не сумев удержать победный счет в игре против «Брентфорда». Ситуацию прокомментировал наставник «канониров» Микель Артета, который считает, что матч оказался слишком сложным.

- Очень сложная игра. Мы знали, что будет непросто, надо отдать сопернику должное. Но я думаю, что мы смотрелись лучше, местами даже доминировали. Несмотря на их супернизкую оборону, мы смогли забить гол. Но им все же удалось переломить игру и навязать нужный им футбол, - цитирует слова испанского наставника BBC Sport.