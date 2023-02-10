Артета поделился информацией о продлении контракта с Салиба и Сакой

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался на тему новых трудовых договоров Вильяма Салиба и Букайо Саки.

Ранее долгосрочный контракт с клубом подписал Габриэл Мартинелли, и рулевой «канониров» надеется, что французский защитник и английский вингер последуют его примеру: «Надеюсь, Салиба и Сака поступят так же. Мы позаботимся об этом», – цитирует Артету инсайдер Фабрицио Романо, уже сообщавший в своих отчётах о том, что Салиба и Сака готовы к подписанию долгосрочных соглашений с лондонским клубом в ближайшее время. Вероятно, совсем скоро об этом будет объявлено официально.